Поправки в Конституцию предполагают восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам. Над поправками в основной закон страны, Конституцию России, работает специальная рабочая группа.
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева сегодня, 23 января, на заседании Госдумы сообщила, что норма об индексации пенсий работающим пенсионерам находится в дополняемой поправками части 6 статьи 75 Конституции РФ.
В настоящее время такого правила нет. Индексация пенсий работающим пенсионерам, и в том числе с инвалидностью, не осуществляется с 2016 года.
"Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется", - ответила Хабриева на вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.
Законопроектом предлагается закрепить норму о том, что "в России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".
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