Синоптик: зима

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23 января 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об изменениях, которые ожидают погоду в Москве. По его словам, «зима сохранится» на всю неделю.

«Зима сохранится... Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днём -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С», - сообщил синоптик, отметив, что потом погода начнет «портиться».

По его словам, теплый фронт принесет снеговые облака и ветер усилится до 5 – 10 метров в секунду. При этом температура в пятницу повысится до нулевого значения, а в выходные вновь упадет до -2.

«Осадки продолжатся, но ослабеют по интенсивности. Это позволит усилить позиции зимы в том смысле, что снежный покров будет нарастать...», - пояснил он.

Однако Тишковец уточнил, что потом ожидается повышение температуры со слабыми оттепелями.

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