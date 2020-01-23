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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Синоптик: зима "усилит свои позиции"

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик: зима
Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об изменениях, которые ожидают погоду в Москве. По его словам, «зима сохранится» на всю неделю.

«Зима сохранится... Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днём -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С», - сообщил синоптик, отметив, что потом погода начнет «портиться».

По его словам, теплый фронт принесет снеговые облака и ветер усилится до 5 – 10 метров в секунду. При этом температура в пятницу повысится до нулевого значения, а в выходные вновь упадет до -2.

«Осадки продолжатся, но ослабеют по интенсивности. Это позволит усилить позиции зимы в том смысле, что снежный покров будет нарастать...», - пояснил он.

Однако Тишковец уточнил, что потом ожидается повышение температуры со слабыми оттепелями.

 

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