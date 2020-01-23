Синоптики рассказали, каким российским городам ждать морозов в феврале

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23 января 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили жителей нескольких городов северо-западной части России о скором приходе зимних морозов. Вместе с холодами погода порадует обилием снега.

Северную столицу в феврале ожидает похолодание на 10-12 градусов, а также обильные снегопады. В Пскове тепло продержится чуть дольше – до середины февраля. Снежным станет и последний зимний месяц в Вологде. Там столбики термометров могут опуститься до -9 градусов днём и -16 градусов ночью. Мурманску синоптики прогнозируют похолодание с конца января и до конца зимы при небольшом количестве осадков. Ну а Сыктывкар проводит январь оттепелью, после чего в город вновь вернутся морозы.

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