Московских водителей предупредили о гололедице

Московская Госавтоинспекция предупреждает столичных автомобилистов о гололедице в среду вечером, 22 января. Владельцев машин призывают быть сегодня максимально осторожными во время движения.

Только что в Москве начался снегопад, а уже к вечеру в городе ожидается понижение температуры ниже нуля. Не исключено образование гололедицы на дорогах.

Автомобилистам советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров. Пешеходам рекомендуют не спешить и внимательно смотреть по сторонам, переходя проезжую часть. Их призывают помнить – при гололеде машина не может остановиться сразу.

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