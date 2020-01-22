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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Московских водителей предупредили о гололедице

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Московских водителей предупредили о гололедице
дорога зимой, Zamir Usmanov/Global Look Press
Московская Госавтоинспекция предупреждает столичных автомобилистов о гололедице в среду вечером, 22 января. Владельцев машин призывают быть сегодня максимально осторожными во время движения.
 
Только что в Москве начался снегопад, а уже к вечеру в городе ожидается понижение температуры ниже нуля. Не исключено образование гололедицы на дорогах.
 
Автомобилистам советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров. Пешеходам рекомендуют не спешить и внимательно смотреть по сторонам, переходя проезжую часть. Их призывают помнить – при гололеде машина не может остановиться сразу.
 
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