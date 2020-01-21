//Общество 13+
В Москве в январе температура воздуха станет самой высокой почти за полтора века
21 января 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
21 января 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все инициативы, которые предлагает Владимир Путин, требуют обязательного исполнения в кратчайшие сроки. Поэтому…
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По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Казалось бы, неужели можно сказать про «наше всё» что-то новое, или…
Потеря Украиной коттроля над Крымым и Донбассом принесла пользу бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время…
С 1 января 2020 года перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) расширился. Пациенты смогут…
Опубликовано пророчество скончавшейся в 2015 году предсказательницы Джуны о будущем Российской Федерации. Материал, посвященный данной теме, появился…
Стало известно об инциденте, который произошел в одном из офисов по продаже окон в Карелии. Отмечается, что двое вооруженных мужчин ворвались в здание…
Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) из Новосибирска Дмитрий Чухрий похвалился в соцсети, что может себе позволить вместо автомобильного омывателя пользоваться виски…
Общество
Москвич, видимо, перепутал компьютерную игру с реальностью, где оружие решает все и устроил стрельбу в одном из кафе города. н решил, что официанты зомби в игре…
Главный бухгалтер одной из автономных некоммерческих организаций Сочи, подозревается в мошенничестве. Согласно последним данным, она похитила 54 миллиона рублей, заключив…
Стали известны подробности инцидента с убийством в столице ДНР одного из командиров полка Спецназначения Внутренних войск МВД республики с позывным «Грин»…
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Страшное ДТП с участием машины "скорой помощи" и грузовика произошло во вторник, 21 января, утром в республике Марий-Эл. В результае столкновения медицинского УАЗа…
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Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда у средств массовой информации данные о реформе власти, которую якобы экс-премьер Дмитрий…
Комитеты Совета Федерации по законодательству и по обороне во вторник, 21 января, порекомендовали палате освободить Юрия Чайку от его нынешней должности. Он является…
Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова опубликовала видео, как она рисует картины обнаженной грудью. Сделала она это, как объясняет автор шедевров, не хайпа…
В январе текущего года среднесуточная температура в столичном регионе окажется самой высокой почти за полтора века. Соответствующую информацию днем во вторник, 21 января…
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Представители экстренных служб сообщили, что в поселке Томаровка Белгородской области спасатели при помощи пожарной лестницы вытащили из реки собаку, которая провалилась…
Два детских сада в Москве в настоящий момент проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании". Соответствующую информацию предоставил во вторник, 21 января, источник…
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Главными счастливчиками последнего зимнего месяца среди знаков зодиака станут, согласно расчетам астролога Тамары Глобы, Тельцы, Водолеи и Скорпионы. Это следует…
Женщину убило током во время прогулки с собакой в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, петербурженка не заметила лежащий на земле оборванный…
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал распространённое в СМИ сообщение о новом опасном коронавирусе, который стал причиной смерти…
Количество людей, зараженных коронавирусом нового типа в Китае вновь увеличилось. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту данный…
Происшествия
Утром во вторник, 21 января, в СМИ появилась информация о возгорании в одной из московских поликлиник. Согласно последним данным, пожар был зафиксирован в филиале детской…
Общество
В Екатеринбурге в понедельник, 20 января, кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. 15-летней девочке не хватило на билет одного рубля. В столице Урала…
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Будет ли подавать певица Пелагея на алименты? Хоккеист Иван Телегин за один сезон зарабатывает 80 миллионов рублей, то есть в месяц более шести с половиной миллионов…
В Силезском воеводстве на юго-западе Польши была найдена воронка диаметром 12 м, в которой находились обломки американского бомбардировщика B-25 Mitchell. Они в годы…
В микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге подросток увидел пожар, разбудил своих соседей и помог им эвакуироваться. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе…
Мне всегда нравилось разговаривать с Аскольдом Запашным: спокойствие, конкретика, уважение к собеседнику. И когда представляется возможность взять интервью…
Общество
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Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Министерство здравоохранения создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса, который получил распространение…
Врач Александр Мясников, получивший широкую популярность по телевизионным программам про здоровье, поддержал изменения в Конституцию. "Право на самостоятельную работу…
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В преддверии ежегодного Послания президента России к Федеральному собранию политики ломали головы, пытаясь предугадать суть его обращения. Итоги этого события нам всем…
Общество
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Шоу-бизнес
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Во вторник, 21 января, в средствах массовой информации появились сообщения о дорожно-транспортном происшествии в Ивановской области с участием школьного автобуса…
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Общество
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Василь Вакаров, украинский политический эксперт, предположил, какое будущее ждет восставшие против киевской власти ДНР и ЛНР. По этому вопросу специалист высказался…