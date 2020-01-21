В Москве в январе температура воздуха станет самой высокой почти за полтора века

В январе текущего года среднесуточная температура в столичном регионе окажется самой высокой почти за полтора века. Соответствующую информацию днем во вторник, 21 января, предоставили метеорологи.

Синоптики сообщают, что, согласно расчетам, до конца января характер погоды в Москве существенно не изменится, вследствие чего средняя суточная температура превысит значения 2007 года – когда был установлен последний рекорд – и окажется самой высокой за минувшие 140 лет.

В этом году среднемесячная температура воздуха в столице превышает норму на рекордные 9 градусов.

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