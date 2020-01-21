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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Гидрометцентре назвали длительность теплого периода зимы в России "экстремальной"

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Гидрометцентре назвали длительность теплого периода зимы в России
одуванчик в снегу, pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник назвал "экстремальной" длительность периода положительных температурных аномалий зимы 2019-2020 годов на российской территории. 
 
Подчеркивается, что текущей зимой синоптики регулярно фиксировали значительное превышение температурной климатической нормы. В частности, в Москве в январе был побит температурный рекорд. Более того, еще одно обновление рекорда ожидается в ближайшие дни.
 
До настоящего момента наиболее теплый период был зафиксирован зимой 2006-2007 годов, когда и декабрь, и первая половина января были, теплее, чем сейчас. Но в этом году ситуация "совершенно экстремальная" по продолжительности, добавил Вильфанд.
 
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