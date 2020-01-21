В Гидрометцентре назвали длительность теплого периода зимы в России

Подчеркивается, что текущей зимой синоптики регулярно фиксировали значительное превышение температурной климатической нормы. В частности, в Москве в январе был побит температурный рекорд. Более того, еще одно обновление рекорда ожидается в ближайшие дни.

До настоящего момента наиболее теплый период был зафиксирован зимой 2006-2007 годов, когда и декабрь, и первая половина января были, теплее, чем сейчас. Но в этом году ситуация "совершенно экстремальная" по продолжительности, добавил Вильфанд.

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