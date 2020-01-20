Метеозависимых москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Метеозависимых москвичей и гостей столицы предупредили о резких колебаниях атмосферного давления в ближайшие дни. Отмечается, что данный показатель начнет меняться уже в ночь на вторник, 21 января.

Завтра днем атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что будет на 15 единиц ниже, чем в понедельник. В среду давление понизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые люди могут ощущать в таких условиях недомогание, поэтому их призывают подготовиться.