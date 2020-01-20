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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Метеозависимых москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

Метеозависимых москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
Собор Василия Блаженного, pixabay.com
Метеозависимых москвичей и гостей столицы предупредили о резких колебаниях атмосферного давления в ближайшие дни. Отмечается, что данный показатель начнет меняться уже в ночь на вторник, 21 января.
 
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Завтра днем атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что будет на 15 единиц ниже, чем в понедельник. В среду давление понизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые люди могут ощущать в таких условиях недомогание, поэтому их призывают подготовиться.
 
Метеорологи предупреждают, что в ночь на четверг, 23 января, атмосферное давление будет расти, однако эти колебания не будут столь значительными, как в грядущие сутки.
ЕТ

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