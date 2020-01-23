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23 января 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов рассказал, что аномально теплая погода в Москве стала причиной пробуждения бабочек и божьих коровок. По его словам, это вполне нормальное явление при данных климатических условиях.

«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», - пояснил эксперт.

Гомыранов отметил, что эти насекомые зимуют на стадии «имаго» - взрослого насекомого и просыпаются с наступлением теплой весенней погоды.

Напомним, что 21 января был побит рекорд 1957 года по уровню температуры. Вторник стал самым теплым днем за последние шестьдесят лет - +3,4 градуса.

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