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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Москвичам рассказали о пробуждении бабочек и божьих коровок из-за "весенней" погоды

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москвичам рассказали о пробуждении бабочек и божьих коровок из-за
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов рассказал, что аномально теплая погода в Москве стала причиной пробуждения бабочек и божьих коровок. По его словам, это вполне нормальное явление при данных климатических условиях.

«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», - пояснил эксперт.

Гомыранов отметил, что эти насекомые зимуют на стадии «имаго» - взрослого насекомого и просыпаются с наступлением теплой весенней погоды.

Напомним, что 21 января был побит рекорд 1957 года по уровню температуры. Вторник стал самым теплым днем за последние шестьдесят лет - +3,4 градуса.

 

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