Москвичам обещают

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19 января 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, с понедельника в Москве начнется «небывалая» погода.

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«Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, усилением ветра и небывалым для этого дня теплом», - отметил синоптик.

При этом в понедельник будет облачная погода, а температура превысит норму на 10 градусов – до +3. Тишковец добавил, что, возможно, отметка термометров превысит 3,8 градуса, что обновит рекорд 122 - летней давности.

Синоптик уточнил, что похолодание начнется со среды, ожидается снегопад и метель. В пятницу температура может понизиться до – 10 градусов.

«… к следующим выходным вновь ожидается околонулевая температура, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе», - пояснил он.