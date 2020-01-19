Москвичам обещают

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. По его словам, с понедельника в Москве начнется «небывалая» погода.
«Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, усилением ветра и небывалым для этого дня теплом», - отметил синоптик.
При этом в понедельник будет облачная погода, а температура превысит норму на 10 градусов – до +3. Тишковец добавил, что, возможно, отметка термометров превысит 3,8 градуса, что обновит рекорд 122 - летней давности.
Синоптик уточнил, что похолодание начнется со среды, ожидается снегопад и метель. В пятницу температура может понизиться до – 10 градусов.
«… к следующим выходным вновь ожидается околонулевая температура, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе», - пояснил он.