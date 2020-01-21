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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве побит рекорд температуры, державшийся более 60 лет

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Центр ФОБОС

В Москве побит рекорд температуры, державшийся более 60 лет
Pixabay.com

Сегодня столбики термометров в российской столице побили рекорд, державшийся с 1957 года: 21 января стало самым теплым за последние шестьдесят с лишним лет.

«По данным наблюдений на метеостанции ВДНХ зафиксирована температура +3,4. Это самая высокая температура для даты 21 января в столице с 1957 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки +3,3», - сообщил сегодня Центр ФОБОС.

Температурный рекорд для 21 января продержался целых 63 года. При этом специалисты метеоцентра отмечают, что тенденция к повышению температуры сохраняется, так что и этот рекорд может быть побит.

Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений для даты 21 января составляет +3,8 и держится уже более 120 лет – с 1898 года.

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