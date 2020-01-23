Специалист рассказала, как выбрать грейпфрут

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23 января 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Эксперт Валентина Семенова объяснила, как правильно хранить грейпфруты и как определить, зрелый ли фрукт. По её словам, при правильных условиях цитрус может не портиться до трёх месяцев.

Специалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Валентина Семенова объяснила, грейпфруты стоит хранить при температуре от 8 до 14 градусов. Тогда фрукты пролежат невредимыми до двенадцати недель.

«При выборе грейпфрута стоит обратить внимание на цвет - не менее 2/3 поверхности должны иметь желтую окраску без зелени, так как неспелые плоды в процессе хранения не дозревают... У сортов с красной мякотью, как правило, более мягкий и сладкий вкус по сравнению со светлыми сортами. Отличить их можно по цвету кожуры: у грейпфрутов с красной мякотью она желтовато-оранжевая и оранжево-розовая, со светлой - соломенно-желтая», - объяснила Семенова.

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