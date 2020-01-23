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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Соловьев: отказ от вакцинации в период смертельно опасных вирусов ведет к "роковой ошибке"

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Соловьев: отказ от вакцинации в период смертельно опасных вирусов ведет к
фото:Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что отказ от вакцинации может стать страшной ошибкой не только для непривитого человека, но и всего человечества. Известно, что сейчас в Китае зафиксирован новый смертельно опасный коронавирус, который унес жизни 17 человек.

«Когда мы бездумно, сами вдруг решаем за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем не просто ошибку, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой», - отметил телеведущий в своей программе на канале «Россия 1».

При этом Соловьев против принятия антибиотиков без назначения врача. По его словам, ими уже лечат «любые болезни».

 

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