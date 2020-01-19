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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Соловьев отреагировал на заявление Тимошенко о начале "ликвидации" Украины: "Поздно спохватились"

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Соловьев отреагировал на заявление Тимошенко о начале
фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известны российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «ликвидации» Украины. По его словам, представители Киева «поздно спохватились».

Юлия Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

Юлия Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

«Это называется «поздно спохватились». Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины. По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским – стилистические». – пояснил Соловьев.

Телеведущий отметил, что оба политических деятеля представляют «интересы олигархических групп» и для них важна не судьба земель, а кому они достанутся. При этом он добавил, что Тимошенко уже давно в этом бизнесе, а Зеленский только набирает финансовый капитал и теряет авторитет президента с большой скоростью.

«Хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко в свое время возглавила так называемый поход в НАТО. По большому счету это уже было сдачей большей части суверенитета», - вспоминает Соловьев.

Напомним, что Верховная рада Украины 13 ноября приняла законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Данный документ позволяет покупать землю иностранцам и лицам без гражданства по наследству.

 

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