В Москве проснулись клещи. Нужно ли их бояться?

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23 января 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Аномально тёплая погода в столичном регионе стала причиной пробуждения многих насекомых, среди которых оказались и клещи. Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал, стоит ли бояться их укусов.

Специалист объяснил, что пить кровь клещи начинают лишь тогда, когда на улице устанавливается стабильно тёплая погода, а столбики термометров не опускаются ниже 7-10 градусов выше нуля. Поэтому сейчас бояться укусов клещей не стоит, однако меры предосторожности нужно соблюдать. «При наступлении холодов они, конечно же, уйдут в спячку», - успокоил эксперт. Также Гомыранов отметил, что раннее пробуждение никак не повлияет на численность насекомых.

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