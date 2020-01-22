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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Из-за теплой погоды в России зимой проснулись клещи

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Из-за теплой погоды в России зимой проснулись клещи
клещ, pixabay.com
Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в среду, 22 января, сообщила, что из-за теплой погоды граждане России могут встретить клещей даже в зимнее время.
 
Теплая и бесснежная зима в Центральной России заставила раньше времени пробудиться не только бабочек, но и клещей. Шашина уточнила в беседе с Радио Sputnik, что данная ситуация не представляет серьезной опасности, однако осторожность все же стоит соблюдать.
 
Отмечается, что защита от "зимних" клещей ничем не отличается от защиты в весеннее или летнее время. Эксперт призывает не применять каких-либо химических препаратов, но одеваться все же следует тщательно – длинные брюки лучше заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки.
 
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