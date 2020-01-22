Из-за теплой погоды в России зимой проснулись клещи

Теплая и бесснежная зима в Центральной России заставила раньше времени пробудиться не только бабочек, но и клещей. Шашина уточнила в беседе с Радио Sputnik , что данная ситуация не представляет серьезной опасности, однако осторожность все же стоит соблюдать.

Отмечается, что защита от "зимних" клещей ничем не отличается от защиты в весеннее или летнее время. Эксперт призывает не применять каких-либо химических препаратов, но одеваться все же следует тщательно – длинные брюки лучше заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки.