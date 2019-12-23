После живой ёлки в доме могут завестись клещи

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23 декабря 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Такая необходимая перед Новым годом покупка как живая ель может принести не только праздничное настроение, но и массу проблем. К примеру, на ней в дом могут проникнуть нежелательные жильцы.

Специалисты предупреждают, что на елочных базарах обязательно нужно спрашивать о сертификатах на ёлки – в противном случае новогодние красавицы могут стать рассадником жуков и даже клещей, которые в теплой квартире быстро разбегутся по всему дому.

«Естественно, если ёлка была срублена браконьерами, то, очевидно, вы, приобретая подобную ёлку, вместе с ней домой приносите и то, что на ней», - рассказал эколог Борис Кокотов.