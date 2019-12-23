После живой ёлки в доме могут завестись клещи

Такая необходимая перед Новым годом покупка как живая ель может принести не только праздничное настроение, но и массу проблем. К примеру, на ней в дом могут проникнуть нежелательные жильцы.
Специалисты предупреждают, что на елочных базарах обязательно нужно спрашивать о сертификатах на ёлки – в противном случае новогодние красавицы могут стать рассадником жуков и даже клещей, которые в теплой квартире быстро разбегутся по всему дому.
«Естественно, если ёлка была срублена браконьерами, то, очевидно, вы, приобретая подобную ёлку, вместе с ней домой приносите и то, что на ней», - рассказал эколог Борис Кокотов.