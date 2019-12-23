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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

После живой ёлки в доме могут завестись клещи

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

После живой ёлки в доме могут завестись клещи
Фото: pixabay.com

Такая необходимая перед Новым годом покупка как живая ель может принести не только праздничное настроение, но и массу проблем. К примеру, на ней в дом могут проникнуть нежелательные жильцы.

Специалисты предупреждают, что на елочных базарах обязательно нужно спрашивать о сертификатах на ёлки – в противном случае новогодние красавицы могут стать рассадником жуков и даже клещей, которые в теплой квартире быстро разбегутся по всему дому.

«Естественно, если ёлка была срублена браконьерами, то, очевидно, вы, приобретая подобную ёлку, вместе с ней домой приносите и то, что на ней», - рассказал эколог Борис Кокотов.

АБ

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