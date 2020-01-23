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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Экстренные службы в регионах юга России перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Экстренные службы в регионах юга России перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Фото: соцсети

На юг России надвигается непогода. С вечера 22 января здесь бушует шквалистый ветер, его скорость временами достигает 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, 23 января начавшиеся в регионе дожди сменятся мокрым снегом.

Практически во всех субъектах ЮФО объявлено штормовое предупреждение. Экстренные службы работают в усиленном режиме. По данным региональных управлений МЧС, в ряде населенных пунктов происходили отключения света, связанные, прежде всего, с обрывом проводов из-за сильного ветра.

Госавтоинспекция обратилась к населения с просьбой «по возможности не пользоваться личным транспортом», а на дорогах быть максимально внимательными, потому что ожидается не только метель, но и гололед. Непогода уже стала причиной нескольких ДТП, в которых серьезно никто не пострадал.

В Сочи, по данным синоптиков, возможно формирование смерчей над морем.

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