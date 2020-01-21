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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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25 населенных пунктов на Алтае оказались отрезаны от мира из-за метели

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: altpress.ru

25 населенных пунктов на Алтае оказались отрезаны от мира из-за метели
дорога, метель, pixabay.com

25 сел и поселков в Алтайском крае оказались отрезаны от мира из-за сильной метели. Согласно последней информации, все дороги, ведущие к населенным пунктам, завалены снегом и не являются проходимыми.

Дорожные службы в настоящий момент работают над расчисткой дорог и обещают восстановить сообщение со всеми селами и поселками к сегодняшнему вечеру. Соответствующее поручение ранее дал глава региона Виктор Томенко.

Отмечается, что в Алтайском крае в среду вновь ожидаются продолжительные снегопады и метели, а также усиление ветра. Известно, что за последние дни на некоторых метеостанциях региона количество осадков в полтора-два раза побило рекорды за всю историю наблюдений.

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