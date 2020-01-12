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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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11 человек погибли в США из-за торнадо и бурь за два дня

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

11 человек погибли в США из-за торнадо и бурь за два дня
Фото: Pixabay

На юге Соединённых Штатов из-за бурь и торнадо за последние два дня погибли как минимум 11 человек.

Москвичей напугали возможными торнадо и смерчами после аномальной жары

Москвичей напугали возможными торнадо и смерчами после аномальной жары

По данным агентства АП, в Луизиане из-за сильного ветра на жилой дом упало дерево, из-за чего погиб мужчина, находившийся в здании. Более чем на 60 метров ветер унёс трейлер, в котором жили пожилые супруги – оба они погибли.

В Техасе  произошло большое количество аварий из-за обледенелой дороги. Однако жертвами в этом случае стали не автомобилисты, попавшие в ДТП, а полицейский и пожарный, выехавшие на место аварии. Во время наводнения в Оклахоме, которое началось после проливных дождей, погиб один человек, а в штате Алабама три человека стали жертвами торнадо.

ДВа

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