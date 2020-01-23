Благотворительные фонды в России могут освободить от обязательного аудита

//Общество 13+

23 января 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме принят законопроект, позволяющий не проводить аудит благотворительных фондов. Инициатива прошла первое чтение. Сейчас любая некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме «фонд», в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса.

«Предложенная поправка в законодательство исключит требование об обязательном аудите, если сумма стоимости имущества и объема денежных средств, поступивших в фонд в течение года, предшествовавшего отчетному, не превышает 3 млн рублей. Это позволит небольшим фондам сэкономить на расходах по организации и проведению аудита», – говорится в пояснении к предложенной поправке.

Но такая норма не распространится на НКО, являющиеся собственниками целевого капитала или получающие доход от целевого капитала. Для них в законе «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» уже установлен порог в 20 млн рублей для собственников и 5 млн рублей для получателей целевого капитала.

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