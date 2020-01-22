Из Думы – в правительство: Леонид Левин будет отвечать за блок цифровой экономики

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22 января 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Левин. Фото с сайта Госдумы РФ

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назначен на должность заместителя главы аппарата правительства РФ.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в парламенте не раз отмечали, что предыдущий состав правительства недорабатывает, в том числе в сфере цифровой экономики, которая «должна в будущем обеспечить решение многих вопросов», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

На новой должности Леонид Левин будет отвечать за блок, которым занимался в Госдуме – это вопросы IT, цифровой экономики и СМИ.

«В связи с этим как бы нам ни было тяжело, принято решение делегировать в руководство аппарата правительства Левина Леонида Леонидовича. Он на протяжении более восьми лет работает в Государственной Думе, возглавляет в нашем созыве комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи», - сказал Володин.

Левин поблагодарил парламентариев за совместную работу, а все фракции - за очень конструктивное сотрудничество.

«Буду делать все, чтобы взаимодействие с парламентом было максимальным», – сказал новый замглавы аппарата правительства РФ.

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