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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Руководителем Росреестра стал заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Руководителем Росреестра стал заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке
Олег Скуфинский. Фото с сайта министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Олег Скуфинский возглавил федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Новый глава Росреестра сменил на этом посту Викторию Абрамченко, которая теперь занимает пост вице-премьера правительства России.

Олег Скуфинский родился в 1974 году, окончил государственный аграрный университет в Воронеже. В ноябре 2013 года его назначили заместителем министра по развитию Дальнего Востока, а в сентябре 2018 году он занял должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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