Руководителем Росреестра стал заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке

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22 января 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Скуфинский. Фото с сайта министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Олег Скуфинский возглавил федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Новый глава Росреестра сменил на этом посту Викторию Абрамченко, которая теперь занимает пост вице-премьера правительства России.

Олег Скуфинский родился в 1974 году, окончил государственный аграрный университет в Воронеже. В ноябре 2013 года его назначили заместителем министра по развитию Дальнего Востока, а в сентябре 2018 году он занял должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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