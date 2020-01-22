Названы лучшие направления для авторских туров по России

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22 января 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юг России представлен сразу семью регионами в топ-10 лучших мест для авторских туров.

В первую десятку регионов вошли Краснодарский край, Крым, Алтай (Алтайский край и Республика Алтай), Байкал (Иркутская область и Бурятия), Карелия, Красноярский край, Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария (поделившее 9-е место), и Дагестан.

По данным портала «ТурСтат», авторские туры сейчас одни из самых быстрорастущих направлений внутреннего туризма. Их выбирают более миллиона человек в год. Особенно популярными становятся авторские туры и экскурсии от тревел-блогеров.

Сегодня в России наиболее популярны авторские гастротуры, йога и фитнесс-туры, треккинг-туры и горные восхождения, а также фото-туры. Эксперты подсчитали, что на недельный авторский тур по стране туристы готовы потратить от 60 до 100 тысяч рублей на двоих.

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