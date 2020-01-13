В Гуамском ущелье в Краснодарском крае судебные приставы арестовали тепловоз

Судебные приставы приостановили деятельность объектов туристического бизнеса в одном из самых красивых и популярных мест отдыха на Северном Кавказе – Гуамском ущелье.
«Решение об аресте имущества вынесено Апшеронским районным судом по иску прокуратуры, поскольку проведённая прокурорами проверка выявила ряд нарушений пожарной безопасности», – сообщает пресс-служба управления ФССП по Краснодарскому краю
По факту судебные приставы запретили эксплуатацию тепловоза с тремя пассажирскими вагонами, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, 8-километровый участок уникальной узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в посёлок Мезмай, а также домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье на территории памятника природы «Гуамское ущелье».
Тем не менее, поток туристов не уменьшился. Наоборот, многие туристы считают, что отсутствие тепловоза – это уникальная возможность прогуляться пешком по железнодорожной колее Гуамского ущелья и подышать целебным горным воздухом.