Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Гуамском ущелье в Краснодарском крае судебные приставы арестовали тепловоз

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Гуамском ущелье в Краснодарском крае судебные приставы арестовали тепловоз
Фото: соцсети

Судебные приставы приостановили деятельность объектов туристического бизнеса в одном из самых красивых и популярных мест отдыха на Северном Кавказе – Гуамском ущелье.

Остров Бали попал в список мест, куда туристам не рекомендуют ездить в 2020 году

Остров Бали попал в список мест, куда туристам не рекомендуют ездить в 2020 году

«Решение об аресте имущества вынесено Апшеронским районным судом по иску прокуратуры, поскольку проведённая прокурорами проверка выявила ряд нарушений пожарной безопасности», – сообщает пресс-служба управления ФССП по Краснодарскому краю

По факту судебные приставы запретили эксплуатацию тепловоза с тремя пассажирскими вагонами, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, 8-километровый участок уникальной узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в посёлок Мезмай, а также домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье на территории памятника природы «Гуамское ущелье».

Тем не менее, поток туристов не уменьшился. Наоборот, многие туристы считают, что отсутствие тепловоза – это уникальная возможность прогуляться пешком по железнодорожной колее Гуамского ущелья и подышать целебным горным воздухом.

ДВа

//картина дня

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 13 января, заявили, что минимальный размер оплаты труда в стране должен быть повышен до 40 тысяч рублей без учета семейной нагрузки.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 13 января, заявили, что минимальный размер оплаты труда…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

С самым пожилым политзаключённым 85-летним Мехти Логуновым, освободившимся в результате состоявшегося в конце декабря прошлого года обмена пленными между Украиной и ЛДНР…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Беглый украинский президент Виктор Янукович хоть и потерял власть и был заочно приговорен к 13 годам заключения, тяги к красивой жизни не утратил. Теперь он скупает…

//новости ан

//новости ан

В Ельце закрывают станцию переливания крови. У оставшихся без работы специалистов-медиков выбор небольшой – есть вакансии слесаря, плотника, тракториста или лифтёра…

//новости ан

//новости ан

42-летний москвич Владимир Белобородов ушёл из дома четвёртого января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки как раз раскинулся Лосиноостровской парк, откуда…

//новости ан

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Украине пора пересмотреть политическую ситуацию в стране и «очнуться от майданного морока и пещерной русофобии».

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…