В Гуамском ущелье в Краснодарском крае судебные приставы арестовали тепловоз

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13 января 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Судебные приставы приостановили деятельность объектов туристического бизнеса в одном из самых красивых и популярных мест отдыха на Северном Кавказе – Гуамском ущелье.

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«Решение об аресте имущества вынесено Апшеронским районным судом по иску прокуратуры, поскольку проведённая прокурорами проверка выявила ряд нарушений пожарной безопасности», – сообщает пресс-служба управления ФССП по Краснодарскому краю

По факту судебные приставы запретили эксплуатацию тепловоза с тремя пассажирскими вагонами, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, 8-километровый участок уникальной узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в посёлок Мезмай, а также домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье на территории памятника природы «Гуамское ущелье».

Тем не менее, поток туристов не уменьшился. Наоборот, многие туристы считают, что отсутствие тепловоза – это уникальная возможность прогуляться пешком по железнодорожной колее Гуамского ущелья и подышать целебным горным воздухом.