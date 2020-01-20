Сколько стоит идеальный отпуск?

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20 января 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Россияне рассказали, какая сумма им нужна, чтобы отправиться в отпуск своей мечты. В опросе поучаствовало более 67 тысяч человек. Оказалось, идеальный отпуск может быть и не баснословно дорогим.

35% респондентов заявили, что им хватило бы 100 тысяч рублей. Часть из них рассказали о намерении побывать в другой стране, а некоторые готовы отдохнуть и в России. 31% готовы потратить миллион за время отпуска и отправиться в кругосветное путешествие или даже побывать на Северном Полюсе. 19% заверили, что обошлись бы и более скромной суммой в 50 тысяч рублей. На эти деньги они хотели бы устроить шоппинг за границей или съездить в другую страну на музыкальный фестиваль. 15% признались, что могут устроить себе отличный отдых и за пять тысяч рублей.

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