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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Сколько стоит идеальный отпуск?

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сколько стоит идеальный отпуск?
Фото: pixabay.com

Россияне рассказали, какая сумма им нужна, чтобы отправиться в отпуск своей мечты. В опросе поучаствовало более 67 тысяч человек. Оказалось, идеальный отпуск может быть и не баснословно дорогим.

35% респондентов заявили, что им хватило бы 100 тысяч рублей. Часть из них рассказали о намерении побывать в другой стране, а некоторые готовы отдохнуть и в России. 31% готовы потратить миллион за время отпуска и отправиться в кругосветное путешествие или даже побывать на Северном Полюсе. 19% заверили, что обошлись бы и более скромной суммой в 50 тысяч рублей. На эти деньги они хотели бы устроить шоппинг за границей или съездить в другую страну на музыкальный фестиваль. 15% признались, что могут устроить себе отличный отдых и за пять тысяч рублей.

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