Тренер Киркорова рассказал, как работает со знаменитостью

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20 января 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

В начале нового года Филипп Киркоров позволил себе небольшую передышку и улетел отдыхать сначала на Мальдивы, а затем в Дубай. Однако, по словам его персонального тренера, даже во время отпуска певец не забывает о здоровье.

Как отметил тренер артиста Вячеслав Дайчев, Киркоров регулярно звонит ему и консультируется. Спортсмен признался, что певец оказался одним из самых дисциплинированных, добрых и целеустремленных его подопечных.

«Сейчас дал ему возможность восстановиться, выполняет легкие разминки, зарядки и старается поддерживать диету. Советую не расслабляться с питанием, чтобы потом не было сложнее возвращаться в режим», - поделился тренер.

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