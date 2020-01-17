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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Лазарев объяснил изменения в своём Instagram

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Лазарев объяснил изменения в своём Instagram
Фото: соцсети

Новый 2020 год начался для поклонников Сергея Лазарева довольно странно: любимый артист внезапно отписался ото всех в Instagram и отключил возможность комментировать свои публикации. При этом певец никак не объяснил своё решение.

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Многие сразу предположили, что подобное решение может быть проявлением депрессии у артиста. Певец решил больше не мучить поклонников неизвестностью и наконец объяснился. По его словам, чужая личная жизнь отнимает слишком много времени, которое теперь Лазарев тратит на семью, работу и хобби. «Я честно дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей», - заявил музыкант.

АБ

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