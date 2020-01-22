После приговора суда - в правительство. Новый министр спорта в 2012 году был осужден за передачу земель ВУЗа Черкизовскому рынку

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22 января 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.

По данным следствия, будучи ректором университета, он превысил свои должностные полномочия и передал в аренду коммерческим структурам участок земли, находящийся в федеральной собственности. На нем как раз и раскинулся всем известный «Черкизон», принадлежащий Тельману Исмаилову, который сбежал из России, оставив долги на 17 миллиардов и несколько трупов.

Тогда следствие посчитало, что в результате действий Матыцина бюджету РФ был причинен ущерб в размере 120 миллионов рублей. Басманный суд уволил Матыцина с должности ректора вуза, однако колонии он избежал — в 2012 году Мосгорсуд освободил его от наказания из-за истечения срока давности по этому делу.

Но главное, Матыцин — пофессиональный игрок в пинг-понг, победитель Кубка СССР и чемпионата СССР по этому виду спорта в середине 1980-х годов.

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