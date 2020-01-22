«Мы еще вспомним Мединского добрым словом, а сейчас - наплачемся», в Сети обсуждают назначение нового министра культуры

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22 января 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Долгие годы в культурном бомонде уже стало традицией ругать экс-министра культуры Мединского, мол деньги разбазаривал направо-налево, своих везде протаскивал и вообще в искусстве как свинья в апельсинах. Но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним добрым словом, а вот сейчас наплачемся.

Вот только в общих чертах биография нового министра Ольги Любимовой. Окончила православную гимназию, откуда пошла на факультет журналистики МГУ. Сразу после учебы устроилась работать на телеканал СПАС - это там, где про религию. Участвовала в производстве программ «Ортодокс» и «Православный календарь», сняла фильм про Сергия Радонежского и Никиту Михалкова.

С января 2018 года Ольга возглавляла департамент кинематографии Минкульта - то самое место, которое получало деньги из бюджета на поддержку отечественного кино. Кино стабильно проваливалось в прокате, но чиновники говорили, что не за деньги радеют, а за культуру. Пусть, убыточно, зато - правильную культуру несем в массы.

«Именно Ольга Любимова хотела инициировать закон о запрете проката зарубежного кино. И мы с этим ведь сталкивались. Приходишь в кинотеатр, а там - сплошной Т-34 и рыдающий актёр Петров. И вот теперь Ольга Любимова стала министром культуры. То, что не окультурил Мединский, добьёт эта баба», - считает блогер Лена Миро.

«На самом деле министром культуры России фактически стал… Никита Михалков – сосед Любимовых по даче на Николиной горе. И не просто сосед, а единомышленник и даже крестный отец Ольги. Тот же культурный бомонд теперь считает, что «нас ждут новое "великое кино о великой войне" и преобразование передачи "Бесогон" в консультативный орган при Минкульте", Еще немного, и они дружно завопят: верните Мединского! Ненависть к Никите Михалкову у них, как вы понимаете, существенно выше», - пишет известный блогер Влад Долгов.

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