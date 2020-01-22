Наталья Поклонская попросит Леонардо Ди Каприо спасти природные чудеса Крыма

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22 января 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Американский актер Леонардо Ди Каприо, Kevin Sullivan / globallookpress.com

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, отреагировала на своей странице в социальной сети Facebook на недавнюю пикировку между экологической активисткой Гретой Тунберг и американским лидером Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Российский парламентарий отметила, что «одними спорами вокруг Греты мы ничего не добьемся». По словам Поклонской, необходимо признать, что проблема с экологией действительно существует. Представитель Госдумы рассказала, что ей приходят сотни писем от жителей России, которые сообщают о вырубке лесов, мусорных завалах, загрязнении воздуха и водоемов.

Отдельно Наталья Поклонская остановилась на вопросе сохранения Бакальской косы и озера Донузлав в Крыму, которые на данный момент оказались на грани уничтожения из-за незаконной добычи песка. Как отметила парламентарий, ее предыдущие депутатские запросы по этой теме ни к чему не привели. В ближайшее время Поклонская намерена отправить новые обращения в контролирующие органы.

Если это не сработает, депутат попросит о поддержке голливудского артиста Леонардо Ди Каприо. «Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма», - написала Наталья Поклонская.

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