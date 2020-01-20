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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Поклонская призвала посадить «преступника» Авакова и сменить госсимволику Украины

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская призвала посадить «преступника» Авакова и сменить госсимволику Украины
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, Kremlin Pool / globallookpress.com

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие вместе с нацистской символикой украинский трезубец и эмблему полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

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Парламентарий отметила, что с националистическим формированием «все ясно» - по словам Поклонской, «Азов» создал и фактически возглавляет Арсен Аваков, министр внутренних дел бывшей советской республики. Российский депутат назвала Авакова «преступником» и отметила, что он должен сесть в тюрьму, а не носить погоны офицера.

Также Наталья Поклонская констатировала, что «современные нацисты слишком долго издевались над украинским гербом». Депутат выступила с предложением о замене государственной символики соседней страны. «Как под флагами с трезубцем будут жить люди Донбасса, на которых карательные отряды день и ночь кидали мины?» - задала вопрос Поклонская.

Резюмируя, представитель Госдумы допустила, что в будущем Европа может включить всю Украину в список запрещенных экстремистских организаций, если киевское руководство не наведет порядок в стране и не отправит за решетку радикалов во главе с Арсеном Аваковым и бывшим президентом Петром Порошенко.

 

ДЦ

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