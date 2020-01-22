Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на днях высказался о знаменитой шведской экоактивистке Грете Тунберг. По словам американского политика, она ему показалась "очень сердитой девочкой".
В беседе с журналистами издания The Wall Street Journal Трамп подчеркнул, что ничего не знает о Тунберг, однако у него сложилось впечатление, что она "сердитая".
Отмечается, что глава Соединенных Штатов сделал такое заявление во время визита в Швейцарию. Дональд Трамп, как и Грета Тунберг, приехал в Давос для участия в экономическом форуме.
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