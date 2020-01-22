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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг "очень сердитой девочкой"

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Трамп назвал экоактивистку Грету Тунберг
Грета Тунберг, Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на днях высказался о знаменитой шведской экоактивистке Грете Тунберг. По словам американского политика, она ему показалась "очень сердитой девочкой".

В беседе с журналистами издания The Wall Street Journal Трамп подчеркнул, что ничего не знает о Тунберг, однако у него сложилось впечатление, что она "сердитая".

Отмечается, что глава Соединенных Штатов сделал такое заявление во время визита в Швейцарию. Дональд Трамп, как и Грета Тунберг, приехал в Давос для участия в экономическом форуме.

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