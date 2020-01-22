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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Потанин покупает партнерскую долю в медно-золотодобывающем руднике у Китая

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Потанин покупает партнерскую долю в медно-золотодобывающем руднике у Китая
Владимир Потанин, globallookpress.com, © Kremlin Pool

Российский горнодобывающий гигант «Норильский никель» (Nornickel) уже несколько лет ищет партнера в амбициозном проекте. 36,7% акций рудника, который имеет операционную мощность в 10 миллионов тонн руды, принадлежит с 2017 года CIS Natural Resources, фонду, совместно используемому Березкиным и Потаниным.

Доля Березкина в этом фонде была куплена одной из фирм Потанина, инвестиционной компанией Интеррос.

О продаже впервые сообщила газета «Коммерсант», и во вторник ее подтвердили представители компаний «Интеррос», ESN Group Березкина и «Норникель».

Nornickel, второй по величине в мире производитель никеля и палладия, стремился привлечь инвестиционных партнеров для проекта стоимостью 1,3 миллиарда долларов, а 13,33% акций было куплено китайским Highland Fund в 2015 году.

Шахта расположена примерно в 400 км (250 миль) по железной дороге от китайской границы в Чите. Норникель ранее заявлял, что планирует сосредоточить экспорт из Быстринского в Китай — крупнейшего в мире потребителя железной руды. 

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