Потанин покупает партнерскую долю в медно-золотодобывающем руднике у Китая

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22 января 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Потанин, globallookpress.com, © Kremlin Pool

Российский горнодобывающий гигант «Норильский никель» (Nornickel) уже несколько лет ищет партнера в амбициозном проекте. 36,7% акций рудника, который имеет операционную мощность в 10 миллионов тонн руды, принадлежит с 2017 года CIS Natural Resources, фонду, совместно используемому Березкиным и Потаниным.

Доля Березкина в этом фонде была куплена одной из фирм Потанина, инвестиционной компанией Интеррос.

О продаже впервые сообщила газета «Коммерсант», и во вторник ее подтвердили представители компаний «Интеррос», ESN Group Березкина и «Норникель».

Nornickel, второй по величине в мире производитель никеля и палладия, стремился привлечь инвестиционных партнеров для проекта стоимостью 1,3 миллиарда долларов, а 13,33% акций было куплено китайским Highland Fund в 2015 году.

Шахта расположена примерно в 400 км (250 миль) по железной дороге от китайской границы в Чите. Норникель ранее заявлял, что планирует сосредоточить экспорт из Быстринского в Китай — крупнейшего в мире потребителя железной руды.

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