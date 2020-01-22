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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Нефтеперерабатывающие заводы Индии близки к первым ежегодным сделкам по покупке российской нефти

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Нефтеперерабатывающие заводы Индии близки к первым ежегодным сделкам по покупке российской нефти

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области переработки.

Индия, третий по величине в мире потребитель и импортер нефти, которая отгружает более 80% своих потребностей, в большинстве случаев полагается на Ближний Восток. Тем не менее, импорт снизился до четырехлетнего минимума в прошлом году, поэтому страна пытается использовать новые источники, чтобы застраховаться от геополитических рисков. 

Государственные нефтеперерабатывающие заводы - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp Ltd и Bharat Petroleum Corp Ltd, в настоящее время продвигаются к подписанию контрактов на российскую нефть.

Главный нефтеперерабатывающий завод МОК уже сообщил российской Роснефти, что намерен закупить до 40 000 баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от ее общей мощности по переработке.

Под руководством премьер-министра Нарендры Моди с 2014 года Индия пересмотрела свои правила импорта нефти, чтобы дать государственным нефтеперерабатывающим предприятиям большую гибкость для быстрой покупки нефти из различных регионов, используя разницу в ценах.

 

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ГБ

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