Россия усиливает проверку в аэропортах китайских путешественников из-за коронавируса

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22 января 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: соцсети

Российские аэропорты усилили проверку прибывающих из Китая путешественников, чтобы выявлять людей, зараженных новым коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка коронавируса, которая, по словам мэра китайского города Ухань, убила шесть человек, может распространиться. Дальний Восток России первый может стать объектом заражения.

В России, по крайней мере, в четырех аэропортах — Шереметьево и Внуково в Москве, а также в аэропортах в Екатеринбурге и Иркутске — были введены меры по проверке с целью выявления инфицированных пассажиров.

По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краева, Роспотребнадзор, посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.

В России разработана система тестирования для диагностики нового коронавируса. Региональные власти проинформированы о мерах, которые им необходимо предпринять для снижения риска эпидемии.

По данным Роспотребнадзора, в Россию ежегодно приезжает более 1,5 млн. граждан Китая.

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