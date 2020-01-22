В Мурманске, городе рыбаков, люди стоят в километровых очередях за треской

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22 января 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Мурманске люди стоят на морозе в очереди за треской, фото соцсети

Разлетевшиеся по соцсетям снимки огромных очередей – будто из восьмидесятых, когда в стране был продуктовый дефицит. Но нет, фото сделаны буквально на днях. Люди стоят в надежде купить подешевле треску и пикшу. И не где-нибудь – а в одном из самых рыбных городов, Мурманске. Парадокс?

Простоять несколько часов на двадцатиградусном морозе, чтобы купить рыбу – на такое решиться не каждый. Однако гигантская очередь собралась очень быстро. Узнав об открытии магазина и о том, что цены там будут немного снижены, мурманчане поспешили отовариваться. Хотя, казалось бы, уж северяне должны иметь возможность есть рыбу до отвала. Но это не так. Местные жители уже давно перешли на курицу. Купить хорошую рыбу по адекватным ценам практически невозможно уже не первый год. Это смешно, но в Москве или Петербурге ту же треску или пикшу можно купить намного дешевле.

Рыбная промышленность продолжает умирать. Большая часть улова уходит на экспорт, поэтому и перерабатывающие заводы стоят без сырья, и до прилавков ничего не доходит. Рыбаки признаются, что у нас устроено так, что им проще сбагрить рыбу в Норвегию, которая потом с большой долей вероятности может оказаться снова в России, только стоить в магазинах будет уже гораздо дороже.

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