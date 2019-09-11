Рекордные уловы рыбы - на экспорт, а россиянам достаются хвосты и головы

В августе Росстат порадовал отчётом о бурном росте потребления рыбы на российских просторах. По их статистике, страсть к рыбе у населения разрослась до таких масштабов, что в пересчёте на каждого годовое потребление подскочило до 21,7 килограмма. Это не только грандиозный реванш после провалов девяностых, когда уровень падал ниже 9 кг на душу. Это лучше самых светлых советских показателей, в 1991 г. подбиравшихся к 20 кг. Мало того, среднероссийская рыбная цифра оказалась выше среднемировой: 20,1 кг на каждого в 2018 г., из них половина пришлась не на природную, а на разводную рыбу.



Увы, рыбную красоту на корню подрубил простейший альтернативный расчёт Ассоциации рыбной отрасли, которая выдала цифру 17,2 кг рыбы на душу.Выходит, госданные завышены на 4,5 кг на душу, то есть на изрядные 26%.



Главный вопрос к Росстату: зачем раздувать смешные на поверку рыбные пузыри, когда дела в отрасли на самом деле и правда идут хорошо? Однако квоты на улов по различным видам рыбы и рыбным регионам потому и ввели. Улов нельзя наращивать без конца, уже сейчас он на грани.



Другим золотым дном для госбюджета стали крабовые аукционы. Только для начала государство собирается поднять на них ни много ни мало 125 млрд рублей. Больше этого государство зарабатывает лишь на табачных акцизах - 520 млрд рублей. Большая часть добытой рыбы отправляется на экспорт, а россиянам достаются хвости и головы, да ещё по баснословной цене.



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