Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Скабеева оценила идею Володина наказать Водонаеву штрафом

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Скабеева оценила идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ольга Скабеева, фото: Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наказать модель и телеведущую Алену Водонаеву за ставшие скандальными слова о маткапитале.

Скабеева в своем Telegram-канале предположила, что в ближайшее время на страничке в Instagram Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой в итоге смогут покрыть штраф за оскорбление россиян.

Напомним, накануне в программе "60 минут" Водонаева вступила в спор со Скабеевой, заявив, что российское "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Читайте также:
1. В Госдуме предложили наказать Водонаеву за оскорбление общества по закону и взыскать 100 млн руб.
2. Соловьев заступился за коллегу и ответил Водонаевой

АС

//картина дня

В мире

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

Украинский политик объяснил невозможность военной победы Киева над Донбассом

У Киева нет шансов на военную победу в Донбассе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил в разговоре с журналистами Николай Пундик, бывший председатель Одесского облсовета.

Сотрудник СБУ заявил, что в киевских тюрьмах остались пленные с Донбасса. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

Сотрудник СБУ заявил, что в киевских тюрьмах остались пленные с Донбасса. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан