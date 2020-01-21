Скабеева оценила идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наказать модель и телеведущую Алену Водонаеву за ставшие скандальными слова о маткапитале.
Скабеева в своем Telegram-канале предположила, что в ближайшее время на страничке в Instagram Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой в итоге смогут покрыть штраф за оскорбление россиян.
Напомним, накануне в программе "60 минут" Водонаева вступила в спор со Скабеевой, заявив, что российское "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
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