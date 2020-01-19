Соловьев заступился за коллегу и ответил Водонаевой

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19 января 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Владимир Соловьев не смог остаться в стороне от конфликта журналистки Ольги Скабеевой и модели Алены Водонаевой. Журналист заступился за коллегу и припомнил экс-участнице «ДОМа-2» все её скандальные высказывания.

Ранее Водонаева обвинила Скабееву в пропаганде "агрессии и невежества". Соловьёв посоветовал игнорировать изречения Водонаевой. По его мнению, девушке стоит поискать в себе образование, интеллект и уважение к людям.

«После ее человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве», - считает журналист.