Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Соловьев заступился за коллегу и ответил Водонаевой

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Соловьев заступился за коллегу и ответил Водонаевой
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Владимир Соловьев не смог остаться в стороне от конфликта журналистки Ольги Скабеевой и модели Алены Водонаевой. Журналист заступился за коллегу и припомнил экс-участнице «ДОМа-2» все её скандальные высказывания.

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой

Ранее Водонаева обвинила Скабееву в пропаганде "агрессии и невежества". Соловьёв посоветовал игнорировать изречения Водонаевой. По его мнению, девушке стоит поискать в себе образование, интеллект и уважение к людям.

«После ее человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве», - считает журналист.

АБ

//картина дня

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей, достигших 80-лет, пенсия увеличивается еще.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В полицию Новороссийска поступило заявление от руководителя каршеринговой фирмы о пропаже автомобиля. Он рассказал, что один из клиентов арендовал машину на несколько…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений…