«Мина» под нелегитимной Конституцией России

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21 января 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор ]

Фото: соцсети

15 января 2020 года на шестнадцатым по счету обращении с Посланием Президента РФ В.Путина к Федеральному Собранию президентом было заявлено о необходимости масштабной реформы Конституции РФ: перераспределении полномочий между ветвями власти, наделение конституционными полномочиями Госсовет и разрешении увольнять судей Верховного и Конституционного судов.

Политическая власть спешно и нервно начала прилагает усилия к тому, чтобы убедить общественность в огромном значении Конституции «нового» типа для формирования в России свободного, независимого и демократичного общества.

Между тем, главный недостаток действующей Конституции – ее политико-юридическая нелегитимность (то есть незаконность). Все эти годы политические процессы в Российской Федерации протекают в «конституционном поле», навязанным стране участниками государственного переворота сентября-октября 1993 года во главе с бывшим президентом Российской Федерации, который, нарушив Конституцию РФ и закон от 9 октября 1992 г «О защите конституционных органов в Российской Федерации»,сам отстранил себя от должности Президента и стал рядовым гражданином Б.Ельциным.

Хронология «принятия» ельцинской Конституции - это хронология произвола и беззакония, фальсификации и манипулирования, которые затем в полную меру стали использоваться при выборах Президента РФ, глав регионов, законодательных (представительных) органов власти на всех уровнях.

К сожалению, формы и методы ельцинизма при принятии Конституции РФ 93-го в еще более изощренной форме начали применяться нынешним Кремлем.

Решение о подготовке проекта новой российской Конституции (Основного закона) принял первый Съезд народных депутатов РСФСР. 16 июня 1991 года Съездом была образована Конституционная комиссия. Её председателем был утвержден Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Ельцин, секретарем – народный депутат РСФСР О.Г.Румянцев.

VI Съезд народных депутатов России одобрил представленный Конституционной комиссией проект Конституции (Основного Закона) и поручил Верховному Совету и Конституционной комиссии завершить доработку проекта с учетом внесенных предложений и замечаний.

Между тем, Б.Ельцин, как Председатель Конституционной комиссии, не довольный якобы не четким юридическим разграничением полномочий между президентом, парламентом и правительством, отказался от дальнейшего сотрудничества с Конституционной комиссией и срочно, секретно занялся легализацией «своего» проекта Конституции Российской Федерации посредством созванного им из своих сторонников так называемого Конституционного совещания. Другими словами, все наработки съездовской Конституционной комиссии были отброшены, как ненужный хлам. «Гарант Конституции» поручил подготовку «своего» проекта придворным юридическим клевретам С.С.Алексееву, С.Шахраю, А.Собчаку, Ю.Батурину. Секретность подготовки ельцинской Конституции была такова, что даже глава администрации президента РФ Сергей Филатов, как он в дальнейшем писал, «не знал об этом Конституционном совещании».

Б.Ельцину нужна была собственная правовая база по основным вопросам функционирования государства, Конституция «с сильным президентом», наделенного неограниченными полномочиями, нужно было юридическое камуфлирование трагедии сентября-октября 1993 года, что и было успешно решено «высококлассными юристами».

Примечательно то, что в конце осеннего, последнего, заседания секретного Конституционного совещания, Б.Ельцин предложил его участникам поставить свои подписи под текстом «согласованного Совещанием проекта Конституции». Однако в подавляющей массе участники Совещания отказались от этой «чести».

В ельцинском варианте, идя на встречу якобы пожеланиям «гаранта», Президент не вошел ни в одну из трех ветвей власти, становился отдельной политической фигурой, или, как любит бравировать один из придворных ельцинских клевретов Сергей Шахрай, конституционно обладал лишь «спящими» полномочиями: помилование, объявление чрезвычайного положения, представление премьера, генпрокурора, согласительные комиссии. Прописано красиво. Что получилось на практике, ветви власти и особенно народ России «спящие» полномочия сегодня чувствуют, как говорится, на своей «шкуре».

Вспомните «спящие»:

- постоянная «чистка» губернаторов, уход их якобы «по собственному желанию» свидетельствующий о явном неуважении к воле народа, избравших этих губернаторов;

- правительство из года в год получает бумаги от «Роснефтегаза» с резолюциями от «спящего», будто он собственник нефтегаза страны, с которыми нельзя спорить: «не возражаю», «согласиться»;

- министр культуры В.Мединский попросил «спящего» передать в долгосрочную аренду нефтяной компании дворцово-парковый ансамбль «Ропша». Какое отношение имеет «спящий» Президент к аренде?

- или российское ТV постоянно показывает совещания «спящего» с членами правительства, когда он читает им лекции, куда и сколько нужно направить денег федерального бюджета; как контролировать финансовые потоки. И таких реализованных лично президентом не свойственных ему функций - «спящих» - сотни. Воистину «спит» президент!

И, наконец, итог. 15 января 2020 года «спящий» президент заявил о необходимости масштабной реформы Конституции РФ.

При проталкивании «новой» Конституции «загогулины» вылетали из кармана Б.Ельцина как пули из автомата Калашникова.

Во-первых, согласно действующему на тот период законодательству, принятие новой Конституции Российской Федерации могло быть осуществлено толькона всероссийском референдуме в полном соответствии с федеральным законом «О референдуме РСФСР», который действовал и утратил силу лишь в 1995 году.

В соответствии со статьей 35 закона «О референдуме РСФСР» при проведении референдума «по вопросам принятия, изменения и дополнения Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало больше половины граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в референдуме». При этом референдум мог быть назначен лишь Съездом народных депутатов или Верховным Советом РФ.

Тут и понадобилась очередная «загогулина» Б.Ельцина, подготовленная ему придворными юристами и помощниками С.С.Алексеевым, А.Собчаком, С.Шахраем, Ю.Батуриным, – специальные «одноразовые» правила голосования.

Нарушая закон «О референдуме РСФСР», гражданин Б.Ельцин 15 октября 1993 года подписывает указ о всенародном голосовании по проекту Конституции России и утвердил «Положение о всенародном голосовании (?!!) по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно «Положению…», новая Конституция считалась одобренной, если за её принятие проголосовало большинство (?!!) избирателей, принявших участие в голосовании. Термин «всенародное голосование», а не «референдум» был использован не случайно – это не оговорка, а для того, чтобы обойти положение действовавшего на тот период закона «О референдуме РСФСР». В юридическом поле возникла двусмысленность: действует закон «О референдуме РСФСР» и рядом ельцинское «Положение…», подписанное уже не президентом, а просто гражданином Б.Ельциным. И российское юридическое сообщество глотает эту пилюлю. Поэтому не удивительно, что Сергей Шахрай до настоящего времени всеми мерами пытается доказывать, что «действующая Конституция имеет огромный потенциал даже при существующих недостатках», что «Конституция 1993 года – это гордость юридической мысли». Ничего не остается юридическим лизоблюдам кроме как хвалить собственное детище! Ничего не напоминает?

Ельцинское «Положение…..» фиксирует, что «на всенародное голосование выносится проект Конституции Российской Федерации, представленный Президентом Российской Федерации». Это означало, что никто другой не может представить свой проект Конституции, в том числе и Конституционная комиссия Съезда, свидетельствовало, кто в России «хозяин».

Далее. Важной содержательной конституционной «загогулиной» Б.Ельцина и его подхалимов-юристов является та, что если закон «О референдуме РСФСР» при проведении референдума по вопросам принятия, внесения изменений и дополнений в Конституцию устанавливал, что решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, внесенных в списки избирателей, то поодноразовым правилам гражданина Б.Ельцина Конституция считается принятой, если за нее проголосовали 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Чувствуете разницу?

Чтобы уловить эту юридическую разницу, приведем итоги «всенародного голосования» за новую «демократическую» Конституцию по официальным данным ЦИК.

Всего избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации на декабрь 1993 года, было 106,1 млн человек. Приняли участие в голосовании по проекту Конституции 58 187 775 человек или 54,8 % активных избирателей. «За» новую Конституцию проголосовало 32,9 млн. избирателей, «против» - 23,4 млн. Если считать по ельцинскому «Положению…», «за» проголосовало 56,6 % от количества выданных бюллетеней. Если же вести подсчет по закону «О референдуме РСФСР», то «за» Конституцию проголосовало лишь 30,9% активных избирателей, против - 22,0%. Более того, в 14 регионах России голосование «за» новую Конституцию просто провалилось.

В выводах экспертной группы при администрации президента (!!) А.Собянина о масштабных фальсификациях при голосовании за Конституцию Российской Федерации утверждалось, что на самом деле в голосовании принимало участие не более 46 % от списочного состава избирателей. То есть, «за» новую Конституцию высказались даже значительно меньше половины зарегистрированных избирателей! Конституция не получила поддержки в более половины субъектов Российской Федерации. А значит, говоря юридическим языком, якобы «одобренная» тогда и действующая ныне Конституция до настоящего времени является нелегитимной, не имеет юридической силы! Поэтому все разглагольствования нынешних либералов о «святости» и «неприкосновенности» столь «незаконнорожденной» Конституции ничего кроме ироничной усмешки у нормального человека вызвать не могут.

Но в этом юридическом казусе заложен и другой – международный аспект: заложена «мина замедленного действия». В любой момент Западные государства, кроме всё усиливающихся санкций против России, могут сказать, что не имеют с Россией и ее лидерами ни чего общего, поскольку говоря юридическим языком, якобы «одобренная» и «действующая» Конституция является нелегитимной, не имеет юридической силы !!

Во-вторых, всенародно «принятая» ельцинская Конституция не является Основным Законом, нормативно-правовым актом высшей юридической силы, как это считается в мировой практике.

В Германии, например, Конституция так и называется – «Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (с последующими изменениями и дополнениями до 20 октября 1997 г.)». Конституция СССР имела сущностное содержание как Конституция (Основной закон) СССР. Подобная законодательная суть государственности была заложена и в Конституции (Основном законе) РСФСР. Данный аспект имеет принципиальное значение для международной, а также внутри политической и экономической стабильности.

Сегодня же в ельцинской Конституции название есть, а юридическое содержание полностью отсутствует. Из этого основополагающего юридического факта, что «принятая» 12 декабря 1993 года Конституция РФ не является Основным Законом, следует, что записанное во втором разделе ельцинской Конституции констатирующее утверждение – «Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года», с юридической точки зрения - чистой воды юридическая фикция. Конституция без статуса Основного Закона не может отменить Конституцию со статусом. Никогда не поверю, что этого не знали юридические «мудрецы» С.С.Алексеев, Ю.Батурин, А.Собчак, С.Шахрай – разработчики ельцинской Конституции? Или они действовали по принципу: был бы заказ, а - лизоблюды постараются. Не верю, что пособники-юристы не понимали, что их действия подпадали под действующий на тот период статьи УК РСФСР, являлись «особо опасными государственными преступлениями» и подлежали Суду по УК РСФСР. Не верю, что они до сих пор не понимают, что с их помощью, с их «юридического» согласия государство «Российская Федерация» со всеми ее ветвями власти и законами – пока фиктивное незаконное образование, что по всем международным правовым нормам в стране продолжают действовать Конституция (Основной закон) РСФСР, законы, которой никто не отменял. А ведь эти горе-юристы продолжают учить студентов, будущее нашей страны!!

Масштабы фальсификаций на «новых выборах по рецепту гражданина Ельцина» 12 декабря 1993 года удивили многих. Экспертная группа администрации президента А.А.Собянина так оценила их: «В целом по России, как мы полагаем, на президентских выборах 1991 г. было сфальсифицировано не менее 4 - 4, 5 млн голосов (более 5 - 6 процентов от общего числа избирателей, официально считавшихся проголосовавшими), на референдуме 25 апреля 1993 г. было сфальсифицировано, по нашим оценкам, от 7 до 8 млн голосов (10 - 12 процентов от общего числа проголосовавших), а на референдуме и выборах 12 декабря 1993 г. - не менее 9 - 11 млн голосов (не менее 16 - 20 процентов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании)».

Назначенная гражданином Б.Ельциным Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во главе с юристом-перевертышем Николаем Рябовым, закрыв глаза на огромные фальсификации и нарушения действующего законодательства, посчитала Конституцию принятой и она после опубликования в «Российской газете» 25 декабря 1993 года «вступила в силу». Чтобы не быть уличенной в фальсификациях при голосовании за новую ельцинскую Конституцию, избирательные бюллетени вопреки действующему положению по личному распоряжению Николая Рябова были по-быстрому уничтожены.

Авторитарная ельцинская Конституцию 1993 года по своим параметрам явилась огромным шагом назад по сравнению даже с правленной-переправленной действующей до 1993 года Конституцией Российской Федерации. Конституция сделала президента и правительство неподотчетными никому; она поставила под их контроль и Конституционный суд, тем самым положив конец независимости судебной системы. Парламент – Федеральное Собрание - превратился в простую декорацию авторитарного режима, «машину для голосования». Никакого “баланса” властей новая Конституция не ввела, демократия на основе «российской модели британской королевы» (по терминологии Шахрая), в еще большей степени обрела черты олигархичности и коррумпированности, провозглашенное правовое государство из-за «загогуленного» произвола стали лозунгом, а социально-экономические права граждан по сравнению с Конституцией РСФСР 1978 года превратились в фикцию. Народу преподнесли еще один образчик «танковой демократии».

Вряд ли можно согласиться с Сергеем Шахраем и в том, что если «большинство демократических конституций не доживают даже до своего совершеннолетия», то «наша страна смогла создать документ, который оказался более эффективным, более устойчивым, обладающим большим запасом жизненных сил и творческих возможностей, нежели десятки, если не сотни других конституций в мире».

Видимо запамятовал д.ю.н., профессор С.Шахрай, что 30 декабря 2008 года в Конституцию России было внесено изменение по увеличению сроков полномочий Президента Российской Федерации с 4 до 6 лет, а депутатов Государственной Думы с 4 до 5 лет.

Словом, не было в истории «тоталитарного режима», как любят ругать неодемократы воспитавший их советский строй, такой нелегитимной, мало кого устраивавшей Конституции. Вот уже более двадцати пяти лет страна «живет» в нелегитимном «конституционном поле». Это не только негативно отражается на внутреннем состоянии общества – российская экономика втянута в Величайшую российскую депрессию, но, что самое опасное, таит угрозу во внешнеполитической деятельности. В конечном итоге страна попала в международную изоляцию !

Весьма трудно понять, как Ассоциация юристов России (Председатель – Крашенинников П.В.), насчитывающая более 35 тыс. высококвалифицированных юристов в 84 регионах страны якобы не видит нелегитимности Конституции РФ и не вносит предложений о ее восстановлении или просто закрывает на это глаза, поскольку всех все пока устраивает. Неужели юристы страны не понимают, что нелегитимность Конституции РФ с позиции международного права – это «бикфордов шнур» мины замедленного действия, заложенный под самой Конституцией, искра по которому в любой для Запада момент приведет к взрыву и к непредсказуемым международным последствиям?!

Более активную позицию в вопросе легимитизации Конституции РФ должен был бы занимать Конституционный Суд как орган конституционного правосудия, критерием деятельности которого является именно Конституция Российской Федерации. Между тем, с момента «принятия» ельцинской Конституции сам Конституционный Суд использует в качестве критерия своей деятельности нелегитимную Конституцию, безропотно наблюдает, как «совершенствуется, углубляется» ущербная «демократия» по-российски, при откровенном попустительстве гаранта конституционного правосудия - Президента, избрание депутатов осуществляется «большинством» из числа принявших участие в голосовании, то есть любым каким угодно фактическим меньшинством избирателей, пришедших на выборы, российская «демократия» докатилась до выборов законодательного органа по партийным спискам, ликвидируя персональное голосование по одномандатным округам, формируя различные угодные власти «фильтры».

Ни Конституционный Суд, ни российское юридическое сообщество даже не пытаются ставить вопрос о нелегитимности Конституции Российской Федерации. Уважаемые юристы спокойно закрыли глаза и продолжают игрища, навязанные стране в момент государственного переворота сентября-октября 1993 года. И сегодня, когда В.Путин поднял вопрос о «реформировании» Конституции РФ Конституционный суд молчит. Думается домолчится!. Примеров таких игрищ – множество.

Прямым нарушением ч.2 ст.55 Конституции РФ явилось принятие Федеральным Собранием РФ антинародного Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в части предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин. К сожалению, В.Путин – гарант Конституции РФ, юрист по профильному образованию, вместо того, чтобы наложить «вето» на этот антиконституционный закон, после принятия его Советом Федерации 3 ноября 2018 года, фактически мгновенно подписал его. Не удивительно, что россияне придумали название дню 3 ноября, – «День людоеда».

И все-таки, принимая во внимание нелегитимность Конституции, не являющейся к тому же Основным законом страны, первоочередной политической задачей становится вопрос о восстановлении легитимности Конституции Российской Федерации со всеми вытекающими из этого политическими и социально-экономическими условиями.

Это предполагает необходимость прежде всего созыва «Конституционного Собрания», что позволит разрешить противоречия нелегитимности «конституционного поля» в Российской Федерации, провести в «мягкой» форме назревшую конституционную реформу, без которой невозможно реанимировать нашу политическую систему, сделать ее эффективной, а правящий режим – демократическим, добиться легитимизации высших органов государственной власти, особенно необходимых для внешней политической деятельности.

Базовым моментом, который необходимо закрепить в новой Конституции, является отражение государственной идеологии развития общества, определение того, какой социально-экономический облик страны мы хотим иметь. Хочет это кто то или нет, но в стране формируется и углубляется внятный запрос на реставрацию социализма по китайскому образцу или как минимум на сильнейшее «полевение» социально-экономического развития.

Вызывает удивление, когда центральные СМИ и чиновники активно раскрывают опыт формирования «экономического чуда» в Китае, реализующего стратегию построения социализма с китайской спецификой, создавшего систему, сочетающую преимущества капитализма и социализма, свободного рынка и государственного регулирования, или Шведского социализма, но никак не приемлют, когда речь заходит о смене ущербного курса рыночного фундаментализма, ввергнувшего страну в Величайшую российскую депрессию и замене его на подлинный научный социализм.

Между тем опыт Китая отчетливо свидетельствует, что на сегодняшний день это наиболее прогрессивная модель развития общественно-экономических формаций, которая уже несколько десятилетий обеспечивает самые высокие темпы экономического роста в мире. По стопам Китая сегодня идут Индия и страны Индокитая, именно здесь, на Востоке, сегодня закладываются контуры мира будущего, создается новый мировой порядок.

Серьезной переработки в Конституции требует избирательное законодательство и процедура проведения выборов всех уровней на основе реализации в полной мере принципов демократии – подлинного народовластия, национального и регионального представительства в выборных органах законодательной, исполнительной и судебной властей. Население должно непосредственно, а не через партийные списки, голосовать за конкретных кандидатов в депутаты законодательного органа власти, иметь право досрочного отзыва выборных лиц всех уровней. Выборные лица, не оправдавшие доверие избирателей, и деятельность которых способствовала нанесению ущерба стране и качеству жизни ее населения, должны быть подсудны после отстранения от власти и нести ответственность, вплоть до уголовной, за свои действия или бездеятельность.

Реализация выдвинутой концепции вывода Российской Федерации из нынешнего нелегитимного «конституционного поля» могла бы стать первоочередной тактической и политической задачей всех патриотов России. Инициаторами внесения в Федеральное Собрание РФ закона о «Конституционном Собрании» вполне могли бы быть фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Воронин Ю.М.,

доктор экономических наук, профессор,

Первый заместитель Председателя Верховного Совета,

депутат Государственной Думы (второго созыва),

аудитор Счетной палаты РФ

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