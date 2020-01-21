Сын мэра Чебоксар получил реальный срок за аварию

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21 января 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Олег Ладыков на скриншоте youtube-видео в зале суда

В Чувашии объявили приговор сыну мэра столицы республики. Олега Ладыкова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.



Сына мэра Чебоксар обвиняли в автомобильной аварии. В июле прошлого года автомобиль Олега Ладыкова ехал по трассе «Москва—Уфа». Его Audi Q7 врезался в отбойник, а потом столкнулся с УАЗ—«буханкой».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «УАЗ». Пассажир получил достаточно тяжелые травмы, его увезли в больницу. Сын чебоксарского градоначальника после этого с места ДТП уехал.

Авария стала резонансной. Суд признал Олега Ладыкова виновным в ДТП. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Осужденный собирается обжаловать приговор.

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