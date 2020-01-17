Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке в особо крупном размере

//Общество 13+

17 января 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев заключен под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При этом буквально накануне чиновник уволился из мэрии. В Коми глава МВД задержан по подозрению в получении взятки

Судья Кировского районного суда города Ярославль Любовь Шибаева приняла решение избрать Бадаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 марта 2020 года включительно. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере – более миллиона рублей.

Ринат Бадаев пояснил в суде, что накануне уволился из мэрии. Представители городской администрации в связи с этим пояснили, что 13 января заммэра написал заявление об увольнении по собственному желанию, вчера, 16 января, у него был последний рабочий день, а с сегодняшнего дня он уже не имеет отношения к мэрии Ярославля. Биография Рината Бадаева уже удалена с официального сайта горадминистрации.