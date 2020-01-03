За взятку арестован глава района в Красноярском крае

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3 января 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Красноярском крае арестован глава Козульского района арестован из-за обвинения в получении взятки, рассказали в местном управлении Следственного комитета.

Следователи предполагают, что подозреваемому дали взятку в размере 100 тысяч рублей, которые оказались лишь частью всей суммы в 350 тысяч. Отмечается, что бизнесмен предложил чиновнику деньги в обмен на помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере за незаконные действия)», - рассказали в СК.