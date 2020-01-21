Эксперт объяснил, как россияне сами раскрывают злоумышленникам свои персональные данные

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21 января 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Мошенники часто получают информацию о банковских картах россиян не из «теневого» сегмента Интернета, а благодаря беспечности людей. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, как это происходит.

Специалист отметил, что люди часто отправляют фотографии банковских карт и паспортов в соцсетях и мессенджерах, а это уде можно считать утечкой данных, передаёт Радио Sputnik.

«То ли люди что-то путают, то ли не понимают, что это может попасть в открытый доступ, то ли делают намеренно, то ли где-то происходит технический сбой. Но это действительно попадает в Интернет и действительно может стать достоянием злоумышленников», - сказал Ющук.

При этом он отметил, что подобный сбор персональных данных очень трудоёмкий, а потому не имеет массового характера.

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