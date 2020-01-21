В Сбербанке рассказали о способе получения мошенниками данных карт

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21 января 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Доступ к номерам банковских карт россиян мошенники получают, в частности, из-за частой пересылки фотографий "кредиток" в мессенджерах, отметил Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, пишет RT.

"Люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо - это уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей зарплатой в урну", - пояснил он.

С помощью полученной информации мошенники могут начать "обрабатывать" потенциальную жертву. Обычно они делают это с помощью методов социальной инженерии. И чаще всего у них уже есть для этого все необходимые данные.

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