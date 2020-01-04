Два миллиона, чтобы вернуть парня. Банда колдунов

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4 января 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Как известно, несчастная любовь, недостаток ума и отсутствие моральных правил до добра не доводят. Еще осенью от инзестной фигуристки Аделины Сотниковой ушёл парень, но девушка не захотела мириться с участью брошенной дамы.

Недолго думая, фигуристка вознамерилась решить проблему самым очевидным и по обещаниям эффективным путём – она пошла к гадалке. А та, не жадничая, слупила с нее 2 миллиона и пообещала, что возлюбленный прямо-таки завтра приползет на коленях проситься обратно.

Спортсменка перевела деньги по частям, но никакой реакции не последовало, бывший страстью к ней не воспылал. Аделина обратилась в полицию, ну а те в свою очередь раскопали, что колдунов целая группа, причем преступная - все потомственные, все берут деньги, все плохо учились в Хогвартсе, и о чудесах они знают только из сказок.

Двоих уже задержали и проверяют по другим эпизодам. Главная же ворожея, та, что колдовала Сотниковой, успела сбежать. Теперь она в федеральном розыске, пишет канал «Mash».