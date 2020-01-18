В ФАС дали рекомендации, как бороться с рекламой по телефону

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18 января 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации гражданам по борьбе с навязчивой рекламой, распространяемой через СМС-сообщения и звонки по мобильной связи. Об этом пишет "Российская газета". Россиян предупредили о новых видах мошенничества в Интернете

Первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы: иногда клиенты автоматически подписывают и согласие на получение подобных предложений.

Если таких соглашений подписано не было, необходимо обратиться напрямую к распространителю рекламы. После соответствующего требования организация обязана прекратить смс-рекламу рассылку и звонки, отметили в ФАС.

Если спам продолжает приходить, следует идти в УФАС. К жалобе нужно приложить скриншот с текстом, распечатку электронного письма, или аудиозапись, а также выписку от оператора связи с подтверждением факта смс или звонка.