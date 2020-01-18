Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Хайтек 13+

В ФАС дали рекомендации, как бороться с рекламой по телефону

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

В ФАС дали рекомендации, как бороться с рекламой по телефону
фото: соцсети

Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации гражданам по борьбе с навязчивой рекламой, распространяемой через СМС-сообщения и звонки по мобильной связи. Об этом пишет "Российская газета".

Россиян предупредили о новых видах мошенничества в Интернете

Россиян предупредили о новых видах мошенничества в Интернете

Первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы: иногда клиенты автоматически подписывают и согласие на получение подобных предложений.

Если таких соглашений подписано не было, необходимо обратиться напрямую к распространителю рекламы. После соответствующего требования организация обязана прекратить смс-рекламу рассылку и звонки, отметили в ФАС.

Если спам продолжает приходить, следует идти в УФАС. К жалобе нужно приложить скриншот с текстом, распечатку электронного письма, или аудиозапись, а также выписку от оператора связи с подтверждением факта смс или звонка.

АС

//картина дня

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей, достигших 80-лет, пенсия увеличивается еще.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений…

//новости ан

//новости ан

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…

//новости ан

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалеет больше всего на свете…

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…

//новости ан

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…