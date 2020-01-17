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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

В Роскачестве рассказали об опасности уличных банкоматов

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Роскачестве рассказали об опасности уличных банкоматов
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества советуют не пользоваться уличными банкоматами, поскольку их могут использовать злоумышленники, чтобы считать данные с банковской карты.

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Сообщается, что мошенники устанавливают на банкоматы фальшивые картоприёмники и клавиатуры, которые запоминают ПИН-код и данные карты. Распознать подделку просто: они прикреплены на скотч или клей, а потому могут шататься и плохо прилегать к поверхности. Также зачастую фальшивые детали отличаются по цвету. Отмечается, что снимать их самостоятельно нельзя – нужно отойти на безопасное расстояние и обратиться в банк. Если подделку удалось заметить после того, как карта оказалась в банкомате, то следует сообщить в банк и заблокировать карту.

«Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом ПИН-кода запустит механизм перевода. Вставляйте карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка», - посоветовали в Роскачестве.

АБ

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