О комбинаторе Сергее Арбузове и халатном Юрии Колобове

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21 января 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИНСКИЙ ]

Сергей Арбузов, бывший глава Нацбанка Украины, бывший 1-й зампремьер-министра Украины, twitter.com

Наша газета начала цикл публикаций о Сергее Арбузове, бывшем вице-премьере и главе Нацбанка Украины. Мы сообщали, что в январе 2013 года, за год до падения правительства Януковича, Сергей Арбузов посещал штаб-квартиру инвестиционной корпорации Franklin Templeton в пригороде Сан-Франциско. Речь шла о размещении средств в размере нескольких миллиардов долларов, которые считались вроде бы как семейным капиталом клана Януковичей.

Ясное дело, что это не были трудовые сбережения господина Януковича, которые он скопил, откладывая каждую гривну из своей зарплаты сначала главы Донецкой администрации, потом премьер-министра, а затем и президента Украины. Это были средства, доставшиеся ему как одному из бенефициаров некоего неформального сообщества, состоявших из официальных, полуофициальных и абсолютно неофициальных лиц. Янукович до избрания президентом Украины остро нуждался в неформальной финансовой поддержке, каковая ему оказывалась - как создание Партии Регионов, так и президентские кампании стоили немалых денег. Реальное же состояние появилось у Януковича, когда он стал премьер-министром и получил доступ к государственным финансовым потокам. До этого он и его окружение пробавлялось по мелочи: вымогательствами у предпринимателей, заказными расправами, продажами сильнодействующего анальгетика "Трамадол" детям прямо у школ; это не какие-то грязные инсинуации, это был бизнес депутатши Верховной Рады от Партии Регионов Татьяны Бахтиевой. Покровительствовал Янукович и другой барышне, Раисе Богатыревой, которая, будучи народной избранницей, мечтала торговать ядерным оружием, а получив от Януковича в распоряжение украинский минздрав, была позже обвинена в колоссальных хищениях.

Виктор Янукович считался другом России, и это было очень удобно, чтоб присваивать деньги за российский газ. А также в декабре 2013-14 годах в Киев были переведены 7 миллиардов долларов из Москвы - первый транш из 15-миллиардного кредита, который Россия по-товарищески решила выделить несчастной и бедной Украине. Янукович вскоре после этого сбежал, деньги пропали вместе с ним, а потом были признаны государственным долгом Украины, который будет отдан России когда-нибудь потом. С государственным долгом Украины и работал способный молодой финансист Сергей Арбузов. Во всех странах веселой демократии схема одна - старые долговые обязательства, по которым получить деньги уже надежды нет, продаются со скидкой, в надежде выручить хоть что-нибудь. И тогда, допустим, долг в один доллар можно выкупить за пятьдесят или тридцать центов. Но если на выплате долга сидит свой человек, то он может предъявителю скупленных по дешевке долговых бумаг выдать полную стоимость. То есть доллар. И вот как выглядит схема в простом изложении: бумажку стоимостью доллар мы бы купили за тридцать центов, а потом продали бы ее все-таки за целый и настоящий доллар. И заработали бы 70 центов, вложив только 30 – это почти 250 процентов прибыли. Очевидно, для реализации подобной схемы и ездил способный кандидат экономических наук Сергей Арбузов в американский инвестфонд, любящий работать с суверенными долгами. Награбленные, наворованные, выдавленные из народа Украины средства были конвертированы в государственные и коммерческие долговые обязательства Украины, которые бы были переданы в управление фонду Franklin Templeton, а затем погашены украинским Минфином в связке с Нацбанком по номиналу. Но бенефициаром было бы не украинское государство и народ, а группа товарищей во главе с Януковичем. Сергей Арбузов еще в те януковические времена привлёк к сотрудничеству друга - грамотного и способного финансиста – Юрия Колобова. Колобов начинал в «Приватбанке» Игоря Коломойского, потом трудился в украинской дочке французского «Сосьете Женераль», с декабря 2010 по февраль 2012 был приглашен Арбузовым быть его замом в Нацбанке Украины, а потом Колобову был доверен пост министра финансов Украины. Деятельность Колобова на посту главы минфина окончилась бегством в 2014 году в Испанию, где ему пришлось отсидеть некоторое время в тюрьме, потому что украинские власти обвинили его в растрате украинского бюджета и передали Испании запрос на его экстрадицию. Колобов, как и многие беглые российские чиновники и банкиры, запросил в Испании политическое убежище, убеждая Мадрид, что он подвергается обвинениям в хищении по политическим мотивам. Колобов нанял для своей защиты весьма изворотливого адвоката Игоря Фомина; дело было ловко растянуто до истечения срока давности по множеству обвинений со стороны украинского правосудия, а некоторые статьи обвинения были переквалифицированы на менее тяжкие. Позже скажем как и почему это было сделано, к каким договоренностям пришли стороны и чего это стоило экс-министру финансов Украины, мы расскажем в следующих публикациях.

В отличие от своего бывшего начальства, Арбузова и Януковича, Колобов спрятался не в России, а в Европе. Но что их всех объединяет – они все предпочли свои трудовые сбережения вложить на Западе, не захотели вкладываться как в ободранный ими Газпром, так и в другие российские предприятия ни до бегства из Киева, ни после, когда Россия приютила большую часть этих выдающихся политических деятелей и государственных мужей. По крайней мере, их российские инвестиции пока не стали достоянием общественности, кроме скандальной скупки Януковичем заповедных земель в окрестностях Сочи. «Аргументы недели» постепенно, аккуратно и достоверно размотает весь финансовый клубок украинской политики, покажет источники происхождения капиталов и места их приложения.

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