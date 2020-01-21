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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Рождение за деньги?

, 11:07 [ «Аргументы Недели», ]

Рождение за деньги?
Фото: соцсети

В преддверии ежегодного Послания президента России к Федеральному собранию политики ломали головы, пытаясь предугадать суть его обращения. Итоги этого события нам всем уже известны, но хотелось бы остановиться на одном из самых громких решений Путина – выдаче семьям материнского капитала за рождение первого ребенка.

Ближе всех к разгадке сути предстоящего обращения Путина к парламентариям оказался лидер ЛДПР Жириновский, известный своим умением предвещать политические события в России. В начале января, прогуливаясь по Красной площади, Владимир Вольфович устроил раздачу тысячных купюр посетителям проходившей там ярмарки, приговаривая:

- Дети, инвалиды… Кто еще? Сироты, крепостные, холопы…

Спустя всего десять дней, в своем Послании, Владимир Путин тоже объявил о выдаче денег населению, но уже с поистине президентским размахом. Решение о выдаче семьям маткапитала за рождение первенца, озвученное руководителем государства в начале своего обращения, с ходу оживило вполне себе протокольное мероприятие.

Конечно же, 466 тысяч 617 рублей российским семьям не помешают, но станут ли эти деньги действенным стимулом для улучшения нашей демографической ситуации? Добавит ли это уверенности молодым людям в завтрашнем дне? С одной стороны мы имеем конкретную цифру, а с другой – провал нацпроектов и пробуксовку государственной системы. А это значит, что ребенок родится «здесь и сейчас», но при этом его ожидает эфемерное будущее. Владимир Владимирович сам озвучил интересные и вполне сопоставимые показатели: число рождений, приходящихся на одну женщину в 2019 году – 1,5, в 1943 году – 1,3. Но в сороковые мужики уходили воевать, а сейчас что – мы все на фронте?

Достойный уровень заработной платы, создание рабочих мест вместо развала производства – эти набившие оскомину банальные для понимания вещи действительно способны стимулировать россиян к рождению детей, но нам предлагают пропустить эту «историю» и, в очередной раз, подсаживают на социальные выплаты. Выходит, что правительство научило нас зарабатывать в постели, ну а людям  необходима  реальная экономика и личный рост, чтобы иметь возможность самим решать - когда и сколько детей им нужно. 

Остаётся надеяться, что новое правительство придаст, наконец, экономике нужную динамику и правильный вектор развития. 

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